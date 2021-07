Sky - Milan, fumata bianca vicina per Ballo-Tourè. Vlasic piace ma il Cska non apre al prestito con diritto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla trasmissione 'Calciomercato l'originale' Gianluca Di Marzio ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Oggi c'è stato lo scambio di documenti tra Chelsea e Milan per Giroud. Arriverà giovedì sera a Milano e venerdì sosterrà le visite mediche. In chiusura la trattativa per Fodè Ballo-Tourè. L'operazione verrà chiusa in 24-48 ore per 4 milioni di euro e sarà il vice di Theo Hernandez. Per quanto riguarda Vlasic, l'interesse del Milan è reale e vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Cska, tuttavia, vuole cedere il calciatore definitivamente. Se il club russo dovesse aprire al prestito con diritto o obbligo condizionato, allora il Milan si farà trovare pronto"