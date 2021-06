Sky - Milan, intreccio con l'Atletico Madrid per Calhanoglu e De Paul

Durante una delle trasmissioni in onda sulle loro reti, i colleghi di Sky hanno riferito le ultime notizie riguardanti Hakan Calhanoglu e il Milan. “Calhanoglu al momento non ha né rinnovato con il Milan e né firmato con un altro club. L’Altetico Madrid gli ha proposto un contratto da 3 milioni di euro più altri 3 milioni subito al momento della firma. Calhanoglu non ha accettato questa proposta. L’Atletico Madrid comunque ha anche un altro obiettivo per la trequarti: Rodrigo De Paul dell’Udinese, che piace anche allo stesso Milan”.