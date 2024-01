Sky - Milan, Matija Popovic è atterrato in Italia

Come scritto poco fa da Milannews.it (clicca QUI per leggere il nostro articolo), sono ore decisive per la chiusura dell'arrivo in rossonero di Matija Popovic, attaccante classe 2006 svincolato dopo che il 31 dicembre 2023 è scaduto il suo contratto con il Partizan. Secondo quanto riferisce Sky, il giocatore serbo è atterrato in Italia e nelle prossime ore, insieme ai suoi agenti, sistemerà gli ultimi dettagli e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Milan per cinque stagioni.

Si tratta di un interessante rinforzo in prospettiva per il Diavolo che sta lavorando su Popovic da diverso tempo e ha battuto la concorrenza di diversi top club, tra cui anche il Manchester City che nelle scorse settimane aveva provato a strappare l'attaccante ai rossoneri. Il talento serbo, che ieri ha compiuto 18 anni, andrà ad occupare l'ultimo slot da extracomunitario rimasto.