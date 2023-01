MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato, il Milan nei prossimi giorni entrerà in contatto con il Real Madrid per discutere dell'acquisto a titolo definitivo di Brahim Diaz. Lo spagnolo è in prestito dal club allenato da Carlo Ancelotti.