Sky - Milan-Pellegri: c'è l'accordo. Attesa per l'ok del Monaco alla proposta rossonera

Peppe Di Stefano è intervenuto a Sky Sport 24 nel corso di Calciomercato L'Originale, aggiungendo un dettaglio di mercato importante su Pietro Pellegri, attaccante cercato dal Milan: "Il Milan dovrebbe aver trovato la terza punta giovane in Pietro Pellegri. Serve l'accordo fra il Milan e il Monaco, anche se c'è un principio di intesa per un prestito di un milione di euro e il diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. Può scattare l'obbligo di riscatto in caso di un numero di presenze, ma ci sono anche bonus e una percentuale di futura rivendita al Monaco. Manca la risposta alle email inviate questo pomeriggio dalla sede del Milan a quella del Monaco. Qualora dovesse arrivare l'ok il giocatore diventerebbe rossonero allungando anche il proprio contratto fino al 2024 con il Monaco".