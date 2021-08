Sky - Milan, possibile cambio di programma per la trequarti: potrebbe arrivare un esterno. Si segue Daramy

Luca Marchetti, esperto di mercato, si è così espresso sul calciomercato del Milan per quanto riguarda la ricerca di un trequartista: "L'abbiamo ribatezzato Mister X, rievocando un po' i vecchi tempi... C'è un possibile e potenziale cambio di programma perché potrebbe arrivare un esterno offensivo piuttosto che un trequartista, soprattutto se dovessero arrivare due centrocampisti. Uno dei nomi più interessanti per il Milan è quello di Mohamed Daramy, giocatore del Copenaghen classe 2002 per il quale il club rossonero aveva già chiesto informazioni in passato".