Sky - Milan, proposto Rashford dallo United ma dipende dall'ingaggio

Con l'arrivo di Amorim in panchina, si sono ridotti ancora di più gli spazi per Marcus Rashford e per questo il Manchester United sarebbe al lavoro per trovare una nuova sistemazione all'attaccante inglese già in questa finestra di mercato invernale. Tra i club a cui è stato proposto c'è anche il Milan, ma, come spiega Sky, c'è il grosso nodo dell'elevato ingaggio di Rashford da risolvere.

L'inglese guadagna 14 milioni di euro a stagione, per sei mesi la cifra sarebbe dimezzata, ma resta comunque inavvicinabile per il Milan. Lo scenario potrebbe però cambiare nel caso in cui il Manchester United decidesse di dare una mano al pagamento dello stipendio di Rashford.