Sky - Non si sblocca la questione del rinnovo di Calhanoglu con il Milan

Come riferito dai colleghi di Sky Sport, non si sblocca la questione rinnovo di contratto fra il Milan e Hakan Calhanoglu. I rossoneri non vogliono aspettare troppo e si stanno cautelando trattando Rodrigo De Paul con l’Udinese. I friulani chiedono 40 milioni ma c’è la possibilità di abbassare il prezzo con qualche contropartita come Jens Petter Hauge o Daniel Maldini. I rossoneri poi stanno perfezionando il riscatto di Fikayo Tomori, mentre per l’attacco sono i favoriti per chiudere con Oliver Giroud.