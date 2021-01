Sky - Parma, continuano i contatti col Milan per Andrea Conti

Stando a quanto riportato Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Originale", la Fiorentina ha messo in stand by l'affare Conti. Di questa situazione può approfittarne il Parma, che potrebbe inserire nella trattativa l'obbligo di riscatto legato alla salvezza. Il giocatore ha dato una prima apertura agli emiliani, il tecnico D'Aversa spinge per avere il terzino che ha già allenato al Lanciano.