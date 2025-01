Sky - Pronta nuova offerta del Milan per Orsolini: i dettagli

Il Milan non molla la presa su Riccardo Orsolini. Dopo l'approccio degli scorsi giorni, con tanto di prima offerta ufficiale, il Diavolo starebbe preparando una nuova offerta per il capitano del Bologna.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, dopo essersi vista rifiutare la proposta da 18 milioni di euro più il cartellino di Okafor, la dirigenza rossonera potrebbe alzare la base fissa. Il Milan avrebbe infatti intenzione di convincere il Bologna con un'offerta da 20 milioni di euro più il cartellino dello svizzero ed il prestito di Samuel Chukwueze.

Nel frattempo questa sera contro l'Empoli Riccardo Orsolini non è in campo per via dell'infortunio rimediato nell'ultimo turno di Champions League (lesione di primo grado al bicipite femorale destro) che lo costringerà a rimanere fermo ai box per almeno un mese.