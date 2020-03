Secondo quanto riporta SkySport la trattativa per Ralf Rangnick al Milan vive una fase di rallentamento. Se una ventina di giorni fa era una trattativa in fase up, ora siamo nella fase down. Il Milan però entro qualche giorno dovrà cominciare a organizzare la prossima stagione e capire anche chi sarà la guida tecnica per il campionato 2020/21.