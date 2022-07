Sky - Rinnovo Ibra: questa mattina Maldini e Massara hanno raggiunto lo svedese sul lago di Garda per la firma

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic ha firmato questa mattina il suo nuovo contratto che lo legherà al Milan per un'altra stagione. Come riferisce Peppe Di Stefano a Sky, Paolo Maldini e Frederic Massara si sono recati presso la villa dello svedese sul lago di Garda per raccogliere la firma dell'attaccante che dovrebbe rientrare in campo a gennaio.