Sky - Rinnovo Leao, la trattativa prosegue: giocatore presente agli ultimi due incontri con il Milan

Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24 in merito al rinnovo di Rafael Leao, la trattativa tra le parti va avanti. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri, l'ultimo in ordine di tempo due giorni fa: la novità è che in questo summit e in quello che c'è stato la settimana precedente era presente anche il giocatore, oltre ovviamente al suo entourage. La trattativa non è ancora chiusa, ma regna un profondo ottimismo.