Sky Sports - Milan-Tottenham: ancora nessun offerta formale degli Spurs per Piatek

Secondo quanto riferisce Sky Sports, Milan e Tottenham sono in trattativa per Kris Piatek, ma per il momento gli Spurs non hanno ancora presensentato un'offerta formale per il centravanti polacco. I colloqui tra i due club non sono in fase avanzata e non è chiaro se le parti stiano discutendo di un prestito o di una cessione a titolo definitivo del numero 9 rossonero.