Sky - Taremi al Milan: partita la macchina burocratica. Il Porto ha accettato i 15 milioni

vedi letture

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, è sempre più vicina la chiusura del Milan per Taremi: è, infatti "partita la macchina burocratica dopo che il Porto ha ormai accettato i 15 milioni che saranno versati con pagamenti più brevi nel tempo: a breve può esserci il via libera per il giocatore". Poi Colombo passerebbe al Monza.