SkySportsUK - Conte vuole Kessie: il tecnico dialoga con l'ivoriano per portarlo al Tottenham

Secondo quanto riportato dal collega inglese Lyall Thomas, giornalista di SkySportsUK, il Tottenham vorrebbe ingaggiare Franck Kessie già durante questa finestra di mercato; il centrocampista ivoriano piace moltissimo ad Antonio Conte, il quale vorrebbe, dunque, chiudere il contratto con lui a gennaio per portarlo tra le fila degli Spurs a zero in estate.

#Tottenham want to sign Franck Kessie in this transfer window. Been discussing a free transfer with him for summer. Antonio Conte a huge fan. Scored today as #IvoryCoast knocked out #Algeria from #AFCON #thfc https://t.co/OzHTtF6aQx #acmilan pic.twitter.com/1MqdQf5Ac4