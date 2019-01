Sportitalia - De Zerbi: “Duncan al Milan?  Non mi opporrei per il bene del giocatore”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato anche di mercato: “Duncan al Milan? Non mi opporrei per il bene del giocatore, ma siccome conosco la proprietà, difficilmente tenderà a indebolirsi. Sarebbe solo una cosa per favorire il calciatore, ma non ci sono possibilità di vendere tesserati del Sassuolo, né Sensi e né Duncan. A gennaio il Sassuolo non vuole vendere”.