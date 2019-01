Sportitalia - Milan, chiesto Duncan in prestito secco: Sassuolo rifiuta. Continuano le trattative

Il Milan continua a muoversi alla ricerca di un rinforzo per la propria mediana. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà a Sportitalia nel corso della trasmissione di mercato, il club rossonero avrebbe avanzato una proposto in prestito secco per Alfred Duncan del Sassuolo, ricevendo però un rifiuto dai neroverdi. Le parti continuano a trattare, ma questo primo tentativo del Diavolo conferma come la mezz'ala classe '93 continui a piacere ai piani alti di Via Aldo Rossi.