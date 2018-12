Sportitalia - Milan, la prima scelta è Baselli: il Toro non cede

Daniele Baselli ed il Milan. Un obiettivo quasi dichiarato da parte del club rossonero: nel mirino delle dirigenze e delle proprietà passate quando il centrocampista militava nell’Atalanta, un’idea di mercato che resta attuale anche per il club rossonero di oggi. È lui il primo nome per rafforzare la linea mediana di Gattuso in vista di gennaio, ma per quanto desiderato, il giocatore granata resta maledettamente difficile da raggiungere. Il Torino non ha intenzione di smobilitare, Cairo terrà duro almeno sino al termine della stagione e probabilmente Leonardo dovrà dirottare altrove le proprie attenzioni. Con la certezza che questa idea di mercato sia destinata a tornare attuale con il passare del tempo. Il Milan segue Baselli, e spera che a Torino possano cambiare idea.