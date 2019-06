Sportitalia - Pedullà: "Milan, assalto a Veretout"

Attraverso il proprio sito, Alfredo Pedullà ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan:

"Il Milan ha preso Krunic, un centrocampista che Giampaolo conosce bene e che avrà il piacere di allenare. Una buona alternativa per il centrocampo, considerate le qualità che Krunic ha evidenziato a Empoli. Ma non finisce qui perché Giampaolo ha sciolto le riserve per il laterale sinistro: il primo della lista è Mario Rui, un profilo che piace molto a Giampaolo visto che lo ha allenato e apprezzato. Ci sono stati i primi, proficui, contratti con il Napoli. E ovviamente il portoghese metterebbe il Milan in cima alla lista delle preferenze. Al Milan piace moltissimo Luca Pellegrini (apprezzato anche dalla Juve), il classe ’99 legato alla Roma da altri tre anni di contratto. E per il centrocampo occhio a un’altra novità importante: è assalto pieno a Jordan Veretout, classe 1993, in uscita dalla Fiorentina al punto che lo stesso Commisso in una recente intervista ha ammesso la probabile cessione. Il Milan era in lista, come raccontato, ma nelle ultime ore ha scavalcato tutti con la concreta possibilità di chiudere presto. Per un centrocampo da ricostruire restano in lizza Sensi(vicino) e Praet, mentre Andersen è il profilo che piace di più a Giampaolo per la difesa. Ma intanto Veretout…"