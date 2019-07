Sportitalia - Pedullà: "Per Veretout il Milan alzerà l'offerta. Accordo totale con Bennacer"

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan.

"Il Milan ha intenzione di aumentare l’offerta cash per Jordan Veretout, portandola da 15 milioni più Biglia a circa 20 milioni con i bonus. I rossoneri chiederanno alla Fiorentina se vorranno valutare o meno l’opzione Biglia, in una trattativa congiunta o separata, partendo dal presupposto che il regista piace non poco a Montella. Ma l’idea è quella di alzare l’offerta cash anche per rintuzzare un eventuale ritorno della Roma che resta interessata. Veretout gradisce molto l’opzione rossonera e spera che la situazione possa sbloccarsi prima del prossimo weekend. Il Milan, come raccontato, ha un accordo totale con l’Empoli per Bennacer e si sta lavorando per chiudere. Capitolo difensore: Nastasic resta un’idea da sviluppare, ci sono stati contatti, ma senza fretta"