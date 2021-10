Sportitalia - Torino, anche le milanesi corteggiano Belotti

Si apre l’asta per Belotti ed il Torino sta ponderando in maniera sempre più concreta l’ipotesi di privarsi del suo capitano già a gennaio per evitare di trovarsi con un pugno di mosche in mano la prossima estate. Le parole di Cairo hanno lasciato intendere una volontà già ben delineata da parte del Gallo di provare una nuova esperienza professionale: ci saranno nuovi tentativi ma le prospettive di permanenza sono ridotte al lumicino. I club di Premier osservano con interesse e sono pronti a rinverdire contatti che Cairo in passato non ha mai voluto approfondire, altrettanto faranno le milanesi oltre alla Roma, sempre attente a dinamiche di mercato così convenienti dal punto di vista economico. Le prossime settimane potrebbero risultare a tutti gli effetti decisive per determinare il futuro del capitano granata, anche in una piazza diversa da Torino.