SportMediaset - Atl. Madrid vicino a Sabitzer. Milan-De Paul: oltre ad Hauge, all'Udinese piace anche Pobega

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'Atletico Madrid è da tempo sulle tracce di Rodrigo De Paul, ma ora gli spagnoli sembrano essere ad un passo da Marcel Sabitzer del Lipsia per rinforzare il loro centrocampo. Se alla fine i Colchoneros dovessero davvero chiudere per l'austriaco, per il Milan potrebbe essere più "semplice" arrivare al trequartista argentino. Per abbassare la parte cash, i rossoneri vorrebbero inserire delle contropartite tecniche: oltre ad Hauge, ai friulani piace anche Pobega, appena rientrato dal prestito allo Spezia.