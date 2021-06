SportMediaset - Caldara, Conti, Duarte, Pobega e altri: la situazione dei rossoneri al rientro dai prestiti

Il Milan dovrà gestire diverse circostanze in questo calciomercato, a partire da quella dei tanti giocatori in prestito che torneranno alla base. SportMediaset analizza le varie situazioni dei calciatori, a partire da quella di Mattia Caldara. Il difensore è all’Atalanta dal gennaio 2020: in questo prestito di 18 mesi ha ritrovato confidenza sul campo, ma la Dea non lo riscatterà. Tornerà quindi a Milanello, ma è difficile che trovi spazio: Tomori, Kjaer e Romagnoli sono punti fermi per Pioli.

Torneranno a Milano anche Conti e Laxalt: il primo, dopo 6 mesi di prestito al Parma, piace al Genoa, mentre l’uruguaiano, che ha passato l’ultimo anno al Celtic, ha diversi estimatori all’estero.

Il prestito di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir scadrà il prossimo gennaio, il club turco sembra intenzionato a riscattare il brasiliano per una cifra vicina ai 5/6 milioni di euro.

Per quanto riguarda i prodotti del vivaio Colombo piace a tantissimi club di Serie B, mentre Brescianini potrebbe essere inserito nell’affare con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali.

Capitolo Pobega: Pioli lo valuterà nel corso del ritiro estivo. Il centrocampista della nazionale U21 piace tanto a Salernitana ed Udinese, ma lui sogna la conferma in rossonero.