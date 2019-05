Sportmediaset - Conte-Juve, vince la linea Nedved: l'ex Chelsea ad un passo dal clamoroso ritorno

Secondo quanto riferisce Sportmediaset.it, sono destinati a finire i sogni delle pretendenti di Antonio Conte, Milan compresa. Secondo il sito, infatti, Pavel Nedved avrebbe convinto, in una riunione in corso questa sera, Agnelli e Paratici della bontà del ritorno dell'ex allenatore del Chelsea in bianconero, che attendeva proprio un segnale dai campioni d'Italia per dire sì, temporeggiando con i nerazzurri. Per ufficializzare Conte alla Juventus, ora, mancherebbe solamente l'incontro imminente tra Agnelli e l'attuale tecnico juventino, in cui le parti si separeranno definitivamente. Secondo Sportmediaset.it, l'ex tecnico rossonero ha già in mano una faraonica offerta del Paris Saint-Germain: un triennale da 15 milioni di euro netti, che raddoppierebbe l'attuale ingaggio.