SportMediaset - Idea last minute di Milan e Juve: scambio di prestiti Saelemaekers-Kean

L'edizione odierna di SportMediaset, in onda su Italia 1 dalle ore 13, ha rivelato che Milan e Juventus starebbero pensando a un'idea last minute qualora i due club non dovessero chiudere, rispettivamente, Broja e Berardi. Nel caso nè l'albanese, nè l'esterno del Sassuolo si trasferissero a Milano e Torino, rossoneri e bianconeri potrebbero imbastire uno scambio di prestiti. La Juventus prenderebbe Alexis Saelemaekers mentre Moise Kean farebbe il percorso inverso, direzione Milanello. Si tratta comunque di un piano B per entrambe le dirigenze.