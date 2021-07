SportMediaset - Il Milan a fari spenti comincia a pensare a Luis Alberto

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, il Milan starebbe pensando a Luis Alberto per rinforzare il centrocampo: "Luis Alberto ha raggiunto la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ha due opzioni davanti: chiarire definitivamente con la Lazio o andare via. Al momento non c'è una trattativa avviata con i rossoneri, ma attenzione agli sviluppi della vicenda. La Lazio chiede tra i quarantacinque e i cinquanta milioni per il cartellino ma nell'affare potrebbero rientrare in gioco calciatori come Leao, Caldara o Castillejo. Il Milan a fari spenti comincia a pensarci sul serio, l'ipotesi quindi non è da scartare".