Sportmediaset - Il Milan è arrivato a offrire 30 milioni inclusi i bonus per De Ketelaere

MilanNews.it

Claudio Raimondi, durante il TG sportivo di Mediaset, ha parlato del Milan e delle ultime trattative di mercato dei rossoneri. Raimondi ha detto: “Il Milan è arrivato a offrire 30 milioni inclusi i bonus per De Ketelaere, dunque non una cifra troppo distante dai 35 proposti al Bruges dal Leeds. Lo stesso giocatore ha fatto sapere alla sua squadra che ha intenzione di cambiare per un club importante come il Milan che giochi la Champions League. Maldini e Massara vorrebbero regalare a Pioli questo talento di 21 anni il prima possibile. La speranza per il Milan è quella di chiudere anche per Ziyech sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ziyech ormai è chiuso al Chelsea dall’arrivo di Sterling. Per la difesa invece il nome caldo è sempre quello di Diallo del PSG”.