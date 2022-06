Sportmediaset - Il Milan spera ancora nel sì di Renato Ranches. Douglas Luiz l'alternativa

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

I colleghi di Sportmediaset, durante l’edizione odierna del TG sportivo, hanno parlato del mercato del Milan. Claudio Raimondi ha riferito quelle che sono le ultime notizie: “Entro il weekend arriverà il sì definitivo di Maldini e Massare per continuare con il Milan. Ieri a Casa Milan sono stati ricevuti gli agenti di Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il centrocampista brasiliano può essere il piano B se Renato Sanches dovesse accettare la proposta del PSG. Il Milan ha stanziato per lui circa 15 milioni, ossia la cifra che aveva messo sul piatto per Renato Sanches. Douglas Luiz è una pista che può scaldarsi ma la dirigenza rossonera spera ancora nel sì di Renato Sanches per giocare con il suo connazionale Rafael Leao”.