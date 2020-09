Sportmediaset- Il punto sul mercato del Milan: ultimatum per Bakayoko. La cessione di Paquetà potrebbe finanziare Milenkovic

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha fatto il punto sulle ultime di mercato rossonere. Queste le sue parole: "Paquetà è nel mirino del Lione nonostante le smentite del presidente francese Aulas. L'interesse c'è ma le cifre non sono consone all'operazione: il Lione sta trattando il brasiliano per una cifra intorno ai 20-22 milioni di euro mentre il Milan ne chiede 30, visto che lo ha pagato 35 + 3 di bonus e non vuole fare una minusvalenza.

Su Milenkovic: "Per quanto riguarda il discorso sul difensore centrale, il nome sulla lista del Milan è Milenkovic. La trattativa c'è ed è stato preferito a Pezzella. Costa tanto ma se dovessero entrare nelle casse rossonere i soldi di Paquetà, il Milan sarebbe pronto a sferrare l'offensiva per il difensore viola.

Su Bakayoko: "La situazione è di stallo e il Milan comincia a pensare ad un ultimatum. Maldini ha dichiarato che non c'è fretta ma se il Chelsea non abbassa le pretese, i rossoneri vireranno su Soumarè del Lille, club amico della proprietà Elliott"