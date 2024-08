SportMediaset - Mercato in uscita Milan: le ultime su Pobega e Adli. Bennacer vuole restare

vedi letture

Il Milan, come spiega SportMediaset su Italia Uno, è al lavoro per chiudere alcune cessioni. Tra coloro che sono in partenza ci sono sicuramente Tommaso Pobega e Yacine Adli, entrambi fuori dai piani di Paulo Fonseca che non li ha convocati nemmeno per la prima partita ufficiale della stagione contro il Torino: il primo piace al Genoa, mentre il francese ha estimatori in Arabia Saudita e in Qatar.

Più complicata è invece la cessione di Ismael Bennacer che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro: l'algerino piace molto anche lui ad alcuni club arabi, ma la sua volontà è quella di restare in rossonero. Senza queste uscita il Milan non potrà fare nuovi acquisti, ma intano comunque tiene vive le piste che portano a due centrocampisti, vale a dire Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e Silvano Vos dell'Ajax.