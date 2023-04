SportMediaset - Mercato Milan: sotto osservazione Laurienté del Sassuolo

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dal rinnovo di Rafael Leao dipenderà il mercato del Milan: in caso di prolungamento, che si aggiunge a quello già ufficiale di Olivier Giroud, basterà solo qualche ritocco, altrimenti servirà andare su qualche big per sostituire il portoghese. In attesa di capire quale sarà il futuro dell'ex Lille, i rossoneri stanno tenendo d'occhio diversi profili: Okafor del Salisburgo è seguito da tempo dal Diavolo, ma sotto osservazione c'è anche Laurienté del Sassuolo (molto apprezzata la crescita che ha avuto in questa stagione).

Per quanto riguarda gli altri attaccanti in rosa, il Milan non può svendere Charles De Ketelaere che quindi resterà a Milanello, mentre qualche milione potrebbe finire nella casse rossonere in caso di cessione di Divock Origi (è arrivato a zero la scorsa estate). Da capire infine anche quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.