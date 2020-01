SportMediaset - Milan alle prese con i casi Paquetà e Piatek: i rossoneri chiedono 30 mln per entrambi

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in estate c'è la Copa America e quindi Lucas Paquetà, visto il poco impiego al Milan, ha paura di perdere la nazionale brasiliana. Il suo agente è stato nei giorni scorsi a Casa Milan per parlare proprio del fatto che il suo assistito sta giocando poco: il PSG è sempre alla finestra, ma i rossoneri vogliono almeno 30 milioni di euro per non fare una minusvalenza. I francesi, però, al momento non sono intenzionati a sborsare quella cifra. In merito al futuro di Kris Piatek, invece, la posizione di Maldini e Boban è molto chiara: per il centravanti polacco servono 30 milioni di euro, cifra che per ora nessun club ha offerto.