SportMediaset - Milan, ancora nessun offerta convincente per Piatek: i rossoneri chiedono 30 mln

Secondo SportMediaset, per il momento in via Aldo Rossi non è arrivata nessun offerta convincente per Kris Piatek. Il polacco potrebbe però diventare presto un obiettivo del Manchester United, che nelle scorse ore ha perso per infortunio Rashford, il quale dovrà restare fuori per due mesi. Per lasciarlo partire, il Milan chiede almeno 30 milioni di euro.