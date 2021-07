SportMediaset - Milan, asse caldo con il Chelsea: gettate le basi per Bakayoko in prestito, lui vuole solo i rossoneri

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, continua ad essere molto caldo l'asse tra il Milan e il Chelsea: durante l'operazione che nelle prossime ore porterà Olivier Giroud in rossonero, sono state infatti gettate le basi per il ritorno a Milanello di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, su cui c'è anche il Napoli ma lui ha dato la priorità al Milan, potrebbe tornare in prestito visto che il Chelsea ha sfruttato la clausola per rinnovare unilateralmente il suo contratto fino al 2023.