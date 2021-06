SportMediaset - Milan, casting per il nuovo trequartista: Ziyech il preferito, Ilicic colpo low cost. Idea scambio James-Leao

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in via Aldo Rossi è partito il casting per il ruolo di trequartista dopo l'addio di Calhanoglu. Il preferito del Milan è Hakim Ziyech, giocatore che al Chelsea è ai margini da quando è arrivato Tuchel in panchina. Il problema per arrivare al marocchino è però economico: appena un anno fa, infatti, il giocatore è comprato dai Blues dall'Ajax per 40 milioni di euro e inoltre ha uno stipendio molto alto (6 milioni di euro netti a stagione).

Tra i profili che piacciono di più ai dirigenti milanisti c'è anche Josip Ilicic, che ha il contratto in scadenza tra un anno con l'Atalanta e quindi potrebbe essere un interessante colpo low cost. Ai rossoneri piacciono poi anche Ceballos e Rafinha, che potrebbero sbarcare in prestito a Milanello rispettivamente da Real Madrid e PSG.

Attenzione infine alla suggestione James Rodriguez che ha lo stesso procuratore di Refael Leao: proprio per questo, nelle ultime ore sarebbe spuntata l'idea di un possibile scambio tra i due giocatori (il colombiano al Milan, il portoghese all'Everton). Per ora c'è stato solo un sondaggio, chissà che il discorso non possa essere approfondito più avanti. Occhio però anche alla pista Real Madrid per James Rodriguez, il quale è da sempre uno dei pupilli di Carlo Ancelotti.