SportMediaset - Milan, chiusura dell'Ajax per Tadic. Obiettivo Isco per i rossoneri: costa 20 mln

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, per Dusan Tadic, obiettivo del Milan per la trequarti, c'è stata la chusura dell'Ajax che ritiene troppo importante il giocatore serbo. E così ora per i rossoneri il nome più caldo è quello di Isco, che ha un contratto con il Real Madrid fino al 2022. Il trequartista spagnolo, che attualmente guadagna 8 milioni di euro a stagione, ha un costo intorno ai 20 milioni. Carlo Ancelotti, neo tecnico dei Blancos, parlerà presto con lui e gli dirà che non punterà su di lui per la prossima stagione. I rapporti tra Milan e Real sono ottimi e questo potrebbe favorire la trattativa per Isco.