SportMediaset - Milan, da Kessie non arrivano segnali che voglia andare via. Occhio però al Liverpool: pronto un contratto da 8 mln

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie. Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Liverpool fa sul serio per il centrocampista ivoriano, al quale è pronto ad offrire un contratto da 8 milioni di euro a stagione. Il Milan, da parte sua, è pronto ad accontentare il giocatore la cui richiesta per il rinnovo è sempre stata di 6 milioni all'anno. I tifosi milanisti, dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu a zero, sono preoccupati, ma da Kessie non arrivano segnali che voglia lasciare il club rossonero.