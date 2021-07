SportMediaset - Milan, dalla Colombia rilanciano l'ipotesi James Rodriguez ma per ora è solo un sogno

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dalla Colombia rilanciano il possibile sbarco di James Rodriguez al Milan: il giocatore, dopo l'addio di Ancelotti, vuole lasciare l'Everton e i media colombiani parlano addirittura di cauto ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. In realtà, tutto questa fiducia non risulta, anche perchè le richieste di ingaggio di James sono piuttosto alte, cioè 6,5 milioni di euro. Al momento, il colombiano è quindi solo un sogno per il club di via Aldo Rossi. Per il dopo Calhanoglu, i nomi più caldi sono quelli di Ziyech del Chelsea e Zaccagni del Verona, ma non è detto che uno sia l'alternativa dell'altro.