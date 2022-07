SportMediaset - Milan, De Ketelaere e Ziyech non sono incompatibili. Ancora aperta la pista Renato Sanches

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan vorrebbe utilizzare i circa 50 milioni di euro di budget per due obiettivi: 30-35 milioni vorrebbero usati per arrivare a Charles De Ketelaere, mentre gli altri 15-20 milioni per Renato Sanches, che è una pista ancora aperta. Il giovane trequartista belga e Hakim Ziyech, obiettivo numero per la fascia destra offensiva, non sono incompatibili in quanto il primo arriverebbe con un investimento importante, mentre il marocchino arriverebbe in prestito dal Chelsea.