SportMediaset - Milan, ecco l'offerta al CSKA Mosca per Vlasic: no dei russi. L'alternativa è Sabitzer

Come riporta oggi SportMediaset su Italia Uno, il Milan è molto interessato a Nikola Vlasic, ma dovrà convincere il CSKA Mosca che chide circa 30 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi sta lavorando per una formula più leggera, vale a dire un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione dei rossoneri alla Champions League 2022-2023. Dalla Russia è arrivata però per il momento una risposta negativa alla proposta milanista. L'alternativa sembra essere Sabitzer del Lipsia, mentre si sarebbero raffreddate le piste che porta a Ziyech (il Chelsea non aprirà al prestito fino a quando non prenderà qualcuno in attacco) e a Isco (troppo alto l'ingaggio dello spagnolo del Real Madrid).