SportMediaset - Milan forte su Kvaratskhelia e Ilicic. Kaio Jorge verso la Juventus

Tra le squadre più attive sul calciomercato, senza dubbio, figura il Milan. Secondo quanto riporta Sportmediaset, in particolare, il club rossonero sarebbe piombato con forza su Kvaratskhelia, centrocampista del Rubin Kazan di origine georgiana. Oltre a questa trattativa, Maldini e Massara avrebbero deciso di puntare su Ilicic nel ruolo di trequartista con lo sloveno che andrebbe a sostituire Calhanoglu. Per quanto riguarda la trattativa con Kaio Jorge, invece, il Milan sarebbe stato superato dalla Juventus con il club bianconero che sarebbe ora in vantaggio per l'attaccante brasiliano.