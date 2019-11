SportMediaset - Milan-Ibra: via libera di Elliott. Proposta: 6 mesi a 2 mln e opzione per la prossima stagione

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, l'Ibra-bis è entrato nel vivo dopo l'incontro di ieri tra Boban e Raiola. I rossoneri sono usciti allo scoperto e stanno facendo di tutto per riportare lo svedese a Milanello. Il via libera di Elliott è già arrivato. Boban e Ibra si sono parlati al telefono. La risposta definitiva del giocatore è attesa per metà dicembre. La proposta milanista è la seguente: sei mesi a due milioni di euro netti e un'opzione per la prossima stagione legata ad certi fattori, come per esempio un piazzamento in Europa League o un certo numero di gol di Ibra. Si tratta di un primo approccio, con Raiola che punterebbe a qualcosa di più duraturo, come un contratto di 18 mesi. Sullo svedese sembra essere piombato anche il Tottenham di Mourinho, anche se Zlatan sembra più intenzionato a tornare in Italia.