SportMediaset - Milan, Konè è il preferito se dovesse saltare Fofana

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, ci siamo quasi per Emerson Royal al Milan: nel pomeriggio è infatti in programma un contatto con il Tottenham che potrebbe essere decisivo per arrivare alla fumata bianca. L'accordo dovrebbe essere trovato a 15 milioni di euro più due di bonus. I rossoneri hanno già un'intesa con il terzino destro brasiliano sulla base di un contratto di cinque anni a tre milioni a stagione.

Continua invece a non sbloccarsi la trattativa per Youssouf Fofana con il Monaco che chiede sempre 30-35 milioni per il francese, cifre ritenuta troppo alta dal Diavolo. A complicare tutto c'è poi l'inserimento del Manchester United che è piombato sul giocatore. E per questo i rossoneri stanno valutando diverse alternative, in particolare Manu Kkonè del Borussia Mönchengladbach. Il francese, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la sua nazionale, è il preferito se dovesse saltare l'affare Fofana.