SportMediaset - Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu. De Paul in stand-by, spunta Ziyech

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Hakan Calhanoglu per ora rifiuta la corte del Qatar, da dove è arrivata un'offerta monstre, ma non ha nemmeno accettato la proposta del Milan da 4 milioni di euro a stagione. In via Aldo Rossi pensano che il turco, che non ha molte pretendenti, alla fine dirà sì all'offerta del Diavolo. Per questo sarebbe ora in stand-by la trattativa con l'Udinese per Rodrigo De Paul, che resta comunque un obiettivo dei rossoneri. In caso di rinnovo di Calhanoglu, il Milan potrebbe destinare i 35-40 milioni necessari per acquistare l'argentino a Hakim Ziyech, attaccante del Chelsea con cui il club milanista sta già trattando per Tomori e Giroud.