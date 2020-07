SportMediaset - Milan, obiettivo Milenkovic per la difesa: Paquetà nella trattativa?

In visa della prossima stagione, il Milan deve rinforzare la difesa e al momento uno nome molto caldo è quello di Nikola Milenkovic, il quale non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto con la Fiorentina che scade nel 2022. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno che spiega che il giocatore viene valutato 35 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi punta sugli ottimi rapporti con il suo agente Ramadani e all'inserimento di una contropartita tecniche che piace molto ai viola, cioè Lucas Paquetà.