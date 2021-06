Sportmediaset - Milan, obiettivo Odriozola se Dalot non dovesse tornare

Il Milan è in trattativa con il Manchester United per provare a riprendere Diogo Dalot, terzino che però i Red Devils non sembrano al momento intenzionati a cederlo nuovamente in prestito. Nel caso in cui questo affare dovesse andare in porto, i rossoneri avrebbero già pronta l'alternativa, vale a dire Alvaro Odriozola del Real Madrid. Lo riferisce Sportmediaset su Italia Uno.