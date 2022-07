Sportmediaset - Milan, per De Ketelaere tempo fino a lunedì. Se non si chiude i rossoneri andranno su Ziyech

MilanNews.it

Claudio Raimondi, in diretta da Villach durante il TG sportivo di Mediaset, ha riferito le ultime notizie che riguardano il Milan sul tema Charles De Ketelaere. Raimondi ha detto: “L’incontro di ieri a Lugano non è stato risolutivo perché le due società sono ferme sulle loro posizioni. Il Bruges chiede 35 e il Milan ha ribadito di non voler andare oltre i 33 più la percentuale sulla futura rivendita. L’aggiornamento è entro il fine settimana. O molla una delle due parti o l’affare rischia di saltare. Se non ci sarà un cambio delle attuali posizioni, lunedì il Milan abbandonerà la pista De Ketelaere per virare pesantemente su Ziyech. Il tempo stringe dato che lunedì sarà l’1 agosto e il campionato per i rossoneri inizia il 13”.