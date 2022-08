Sportmediaset - Milan, per Tanganga si arriverà agli ultimi giorni di mercato. Diallo l'alternativa

MilanNews.it

Claudio Raimondi, giornalista di Mediaset, durante l’edizione di oggi del TG sportivo, ha parlato del mercato del Milan per quel che riguarda la difesa. Raimondi ha detto: “Il buco lasciato da Alessio Romagnoli va colmato. La strategia dei rossoneri è quella di arrivare agli ultimi giorni di mercato per prendere Japhet Tanganga in prestito con diritto di riscatto, anche se al Tottenham non piace questa formula. L’alternativa è Abdou Diallo del PSG, che ha cercato con insistenza Milan Skriniar dell’Inter, senza però prenderlo. Per questo motivo se i parigini non comprano un altro difensore, non possono lasciar partire Diallo in direzione Milano”.