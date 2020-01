Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo l'arrivo di Ibrahimovic, Kris Piatek avrebbe accettato di partire in questo mese di gennaio: su di lui ci sono soprattutto due club inglesi, cioè West Ham e Aston Villa. Pagato un anno fa 35 milioni di euro, il Milan non può cedere il polacco per meno di 30 milioni.